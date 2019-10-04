Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde bulunan metruk binada sansasyonel bir eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığının tespit edilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu patlayıcılarla birlikte yakalandı" denildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

