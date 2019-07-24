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Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.

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Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralıDiyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı

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Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatanDiyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatan
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