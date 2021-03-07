HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

07.03.2021 19:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 GB 8522 plakalı otomobil ile 25 AAZ 749 çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan aynı aileden Ömer, Ali ve Diyar Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası bölgede çalışma yapan güvenlik güçleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

MSB Tel Rıfat bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

7 terörist etkisiz hale getirildi

Cinsel organını markette anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

Cinsel organını anne ve oğluna göstermişti! O sapık bugün yine görüldü

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları!

İşsizlik maaşı ne kadar? Başvuru şartları neler?

Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın metrelerce havada savruldu

Yaya geçidinde kaza! Metrelerce havada savruldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'kadına şiddet' açıklaması

Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.