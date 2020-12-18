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  4. Diyarbakır’da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı

Diyarbakır’da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı

18.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinan köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinan köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada anne hayatını kaybederken baba ve iki oğlu yaralandı.
Kaza, Bismil ilçesi Sinan köyü mevkinde meydana geldi. Rıdvan Güzel yönetimindeki 72 EA 651 plakalı hafif ticari araç, Sinan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucundan bir anda şarampole devrildi. Şarampole devrilen araçta bulunan anne Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Emin Güzel, çocukları Rıdvan ve Ömer yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bismil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Medine Güzel’in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.
Kazada yaralanan Ömer Güzel’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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