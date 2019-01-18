Diyarbakır'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yurt dışına çıkma hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı bir ev tespit edildi.

Örgüt mensuplarının kaçmak ve saklanmak maksadıyla kullandığı, "gaybubet evi 3" olarak adlandırılan adrese düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı İ.G. ve Y.I, sahte kimlikle yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı.

Şüphelilerden özel sektörde öğretmenlik yaptığı belirlenen İ.G'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi. Y.I'nın ise "terör örgütüne üyelik" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve meslekten ihraç edilen öğretim görevli olduğu belirlendi.

Evdeki aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile 3 bin 220 avro ve 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

