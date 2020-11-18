Diyarbakır’da filyasyon ekibine ’taziyeyi şikayet ettin’ dayağı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 1’i başhekim 3 sağlık çalışanı, taziye yerinin fotoğrafını çekip jandarma ve kaymakamlık ekiplerine gönderdikleri gerekçesiyle taziye sahipleri tarafından darp edildi.

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Volkan Bahadır ve beraberindeki Dr. İhsan Yüce ve tekniker İbrahim Halil Güleli ile birlikte köyde filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Korona virüs vak’asının bulunduğu evin hemen ilerisinde kalabalık bir grupla taziye yapıldığını gören Uz. Dr. Bahadır, yasak olması nedeni ile bölgenin fotoğrafını çekip jandarma ve kaymakamlığa iletti. Daha sonra başka bir korona virüs vak’asına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından dönüşte kesildi. Burada kapıları açılan ekip şikayet edildikleri gerekçesiyle taziye sahipleri tarafından darp edildi. Uz. Dr. Bahadır ve beraberindekiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri olayın ardından darp raporu alarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Bahadır, korona virüs vak’ası olduğunu öğrendikleri mahalleye ekiple birlikte gittiklerini söyledi. Uz. Dr. Bahadır, “Dün saat 12.00 sularında. Vak’anın filyasyonunu yaparken, genişçe bir arazinin ortasında bir evde taziye düzenlendiği bilgisini aldık. Bölge çok kalabalıktı. 40-50 araçlık konvoy vardı. Kalabalıktı, pandemi döneminde kamu sağlığı tedbirleri açısından bu kalabalığın olması normal değil, yasak hatta. Bu durumun olmaması için ilgili mercilere olayı uzaktan fotoğraflayıp bildirdim. Niyetimiz orada bulunanların uyarılmasıydı. İlçe jandarma ve kaymakamlıkla fotoyu paylaştık” dedi.