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Diyarbakır'da fuarda 1,5 ton altın sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün açık kalacak 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi. Kenti simgeleyen motifleri de işleyen bazı firmalar, alım gücünün düşük olması nedeniyle hacmi büyük gösteren düşük gramlı bu ürünleri sergiledi.

Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Yunus Öner, esnaf ve üretici firmaları fuara beklediklerini belirterek, "İstanbul, Şanlıurfa ve Türkiye'nin birçok ilinden katılan firmalarımız var. Diyarbakır'dan firmalarımız var. Esnafımızdan bu firmaları ziyaret edip, tanışmalarını bekliyoruz. 30'a yakın firmamız şu anda burada ve birçoğu dünyaya ihracat yapan firmalar. Yaklaşık 1,5 tona yakın bir altın şu anda fuarımızda sergileniyor. Birçok yeni model ve çeşitleri görmek üzere bölgemizdeki bütün kuyumcuları fuarımıza davet ediyoruz. Gelip gezsinler, görsünler" dedi.

'GÖSTERİŞLİ VE UCUZ ALTINA TALEP ARTTI'

Fuarda yerini alan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İriç ise 20 yıldan bu yana bilezik imalatı yaptıklarını ifade ederek, "Son 2 yılda şarnelli bilezik üretimimiz başladı. Bu bilezik geniş enli, düşük gramlı, hem gösteriş var hem de ucuzluk var. Bu anlamda halkımız bunu talep ediyor. Son 2 yıldır Diyarbakır halkına bu hizmeti veriyoruz. Diyarbakır surlarını geleneksel ve modern bakış açısıyla harmanlayıp figürleri bileziklere döktük. Bilezikleri de fuarda sergiliyoruz. 'Hint' adını verdiğimiz setler ve takılar var. Onları da Dubai'den getirip halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Fuarda da bunların tanıtımını yapıyoruz. Diyarbakır'a özgü, Diyarbakır hasır bileziği var. Hasır bileziği, Diyarbakır yüzüğü, Diyarbakır motiflerinin işlendiği bileziklerimiz var. Normal 50 gramlık bir bilezik 11 bin civarı tutarken, şarnelli bileziği gösterişli ancak 30 gramdır. 6 bin 500 lira civarında tutuyor. Gösterişli ve ucuz olduğundan dolayı bu da halkımızın talebini arttırıyor" diye konuştu.

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