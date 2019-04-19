Diyarbakır'da fuarda 1,5 ton altın sergilendi

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün açık kalacak 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi. Kenti simgeleyen motifleri de işleyen bazı firmalar, alım gücünün düşük olması nedeniyle hacmi büyük gösteren düşük gramlı bu ürünleri sergiledi.

Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Yunus Öner, esnaf ve üretici firmaları fuara beklediklerini belirterek, "İstanbul, Şanlıurfa ve Türkiye'nin birçok ilinden katılan firmalarımız var. Diyarbakır'dan firmalarımız var. Esnafımızdan bu firmaları ziyaret edip, tanışmalarını bekliyoruz. 30'a yakın firmamız şu anda burada ve birçoğu dünyaya ihracat yapan firmalar. Yaklaşık 1,5 tona yakın bir altın şu anda fuarımızda sergileniyor. Birçok yeni model ve çeşitleri görmek üzere bölgemizdeki bütün kuyumcuları fuarımıza davet ediyoruz. Gelip gezsinler, görsünler" dedi.