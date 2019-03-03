HABER

Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da şofbene bağlı tüpten sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Güney apartmanında meydana geldi.

Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

Diyarbakır’da şofbene bağlı tüpten sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Güney apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede duş almak için şofbeni açan bir kişi sızan gazdan etkilendi. Fenalaşan vatandaş kendini evden dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri vatandaşı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yapılan incelemenin ardından gaz sızıntısının şofbene bağlı tüpten geldiği anlaşıldı.

Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3 yaralıİnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Alanya'da 82 kilo esrar ele geçirildiAlanya'da 82 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.