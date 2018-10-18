Diyarbakır'da 'Gençlik Festivali' kapsamında konser

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, Gençlik Festivali kapsamında Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Buray sahne aldı. Birbirinden popüler şarkılarını seslendiren sanatçılara hayranları da eşlik etti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, bazı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Bankası Diyarbakır Genlik Festivali etkinlikleri devam ediyor. Merkez Kayapınar ilçesindeki kent meydanında süren festivalde ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Buray sahne aldı. Meydanda kurulan dev platformda önce Selçuk Balcı sahne aldı. Ardından ise Buray sahneye çıktı. Alanı dolduranlar ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik etti. Konser, sanatçıların alanda seslendirdiği şarkılarla devam etti.

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