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Diyarbakır’da Genetiği Değiştirilmiş Kenevir Yakalandı

02.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin Diyarbakır’ın Lice İlçesinde düzenlediği operasyonlarda, 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir ve 235 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun arasında genetiği değiştirilmiş esrar türü olan skunk da bulunuyor

Diyarbakır’da Genetiği Değiştirilmiş Kenevir Yakalandı

Jandarma ekiplerinin Diyarbakır’ın Lice İlçesinde düzenlediği operasyonlarda, 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir ve 235 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun arasında genetiği değiştirilmiş esrar türü olan skunk da bulunuyor.

Lice İlçesine bağlı Yalaza ve Bağlan köyleri arasındaki kırsal bölgede başlatılan operasyon, dün akşam saatlerinde sona erdi. Operasyonda, 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir ve 235 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonda bölgede ilk kez skunk isimli genetiği değiştirilmiş bir esrar türü de ele geçirildi. Likit esrar yapımında kullanılan 864 tüp çakmak gazının da yakalandığı operasyonla ilgili Valilik “Söz konusu operasyon esnasında; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, 235 kg esrar ve 23 kg skunk maddesiyle 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2.580 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu, 1 adet su motoru, 5 adet silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan 1 adet elek ve 300 metre bakır tel ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edilmiştir” denildi.

Ele geçirilen kenevir, 2020 yılının ilk altı ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Skunk son 3 ya da 4 yılda Türkiye’ye giren yeni bir esrar türü. Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen esrar türünden farklı olarak biliniyor. Genetiği değiştirilerek üretilen bir bitki. Hibrit tohumdan elde edilen skunk bağımlılık yapan ve zararları çok fazla olan bir uyuşturucu olacak biliniyor.

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