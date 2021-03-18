Diyarbakır’da Gergerlioğlu ve HDP Tepkisi

İHD, Hak İnisiyatifi, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu ve KHK Platformu tarafından yapılan ortak açılamada kararın hukuka aykırı olduğu vurgusu yapıldı. Grup adına açıklama yapan Mehmet Şerif Aslan, Gergerlioğlu kararıyla HDP’ye kapatma davası açılmasının, bir süre önce açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı” ile çeliştiğini söyledi. Aslan, “Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen yargı kararı kullanılarak milletvekilliğinin düşürülmesi, vekil olduğu HDP'nin kapatılması yönünde dava açılması ve bir çok hukuksuzlukların devam ediyor olması, kısa bir süre önce reform olarak sunulan İnsan Hakları Eylem Planı’nın gerçeklerden ne kadar uzak olduğuna ve iktidarın insan hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlama vaatleri ile uygulamalarının tutarsızlığına açık bir delildir. Bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında AYM kararı beklenmeden mecliste milletvekilliğinin düşürülmesiyle sonuçlanan süreç, iktidarın demokrasi ve özgürlükler konusundaki samimiyetsizliğine ayna tutmuştur. Bu durum, kararın tamamen kasıtlı, Anayasaya aykırı, siyasi ve hukuksuz bir karar olduğunu da ortaya koymaktadır” dedi.

Aslan, Anayasa Mahkemesine de seslenerek, “TBMM’de okunan karar ile toplum vicdanı ve millet iradesi yok sayılmıştır. Enis Berberoğlu kararında yaşanan hukuksuzluk tekrarlanmış, TBMM’nin itibarı bir kez daha zedelenmiştir. Anayasa Mahkemesine çağrımız büyük bir yara alan demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün tamiri için ivedilikle Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bireysel başvuruyu incelemesi ve bir an önce karara bağlamasıdır” diye konuştu.

Açıklamaya katılan STK temsilcileri tepkilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doğan Hatun, sorunun Kürt sorununun kabul edilmemesinden kaynaklandığını savundu. Hatun, “HDP’nin kapatılmaya çalışılmasıyla, Kürt siyasi hareketinin 1994'ten bu yana galiba kapatılacak sekizinci partisi oluyor. Hiçbir zaman kapatılan partiler bir çözüm olmadı. Sürekli bir parti, kendini yenileyen ve daha da güçlü bir pozisyona gelen bir Kürt hareketi gerçekliği var. Meselenin temel özü devletin politikasının Kürt politik meselesini kabul etmemesidir. Bunu kabul etmemekten kaynaklı sanki bir siyasi parti kapattığında bu sorunun çözüleceğine inanıyor olmalarıdır” dedi.