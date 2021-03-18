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Diyarbakır’da Gergerlioğlu ve HDP Tepkisi

18.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP milletvekili Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılmasına Diyarbakır’daki sivil toplum örgütleri de tepki gösterdi

Diyarbakır’da Gergerlioğlu ve HDP Tepkisi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılmasına Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerinden tepki geldi. STK’lar ve siyasi partiler tepkilerini ortak açıklamalarla dile getirdi.

İHD, Hak İnisiyatifi, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu ve KHK Platformu tarafından yapılan ortak açılamada kararın hukuka aykırı olduğu vurgusu yapıldı. Grup adına açıklama yapan Mehmet Şerif Aslan, Gergerlioğlu kararıyla HDP’ye kapatma davası açılmasının, bir süre önce açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı” ile çeliştiğini söyledi. Aslan, “Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen yargı kararı kullanılarak milletvekilliğinin düşürülmesi, vekil olduğu HDP'nin kapatılması yönünde dava açılması ve bir çok hukuksuzlukların devam ediyor olması, kısa bir süre önce reform olarak sunulan İnsan Hakları Eylem Planı’nın gerçeklerden ne kadar uzak olduğuna ve iktidarın insan hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlama vaatleri ile uygulamalarının tutarsızlığına açık bir delildir. Bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında AYM kararı beklenmeden mecliste milletvekilliğinin düşürülmesiyle sonuçlanan süreç, iktidarın demokrasi ve özgürlükler konusundaki samimiyetsizliğine ayna tutmuştur. Bu durum, kararın tamamen kasıtlı, Anayasaya aykırı, siyasi ve hukuksuz bir karar olduğunu da ortaya koymaktadır” dedi.

Aslan, Anayasa Mahkemesine de seslenerek, “TBMM’de okunan karar ile toplum vicdanı ve millet iradesi yok sayılmıştır. Enis Berberoğlu kararında yaşanan hukuksuzluk tekrarlanmış, TBMM’nin itibarı bir kez daha zedelenmiştir. Anayasa Mahkemesine çağrımız büyük bir yara alan demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün tamiri için ivedilikle Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bireysel başvuruyu incelemesi ve bir an önce karara bağlamasıdır” diye konuştu.

Açıklamaya katılan STK temsilcileri tepkilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doğan Hatun, sorunun Kürt sorununun kabul edilmemesinden kaynaklandığını savundu. Hatun, “HDP’nin kapatılmaya çalışılmasıyla, Kürt siyasi hareketinin 1994'ten bu yana galiba kapatılacak sekizinci partisi oluyor. Hiçbir zaman kapatılan partiler bir çözüm olmadı. Sürekli bir parti, kendini yenileyen ve daha da güçlü bir pozisyona gelen bir Kürt hareketi gerçekliği var. Meselenin temel özü devletin politikasının Kürt politik meselesini kabul etmemesidir. Bunu kabul etmemekten kaynaklı sanki bir siyasi parti kapattığında bu sorunun çözüleceğine inanıyor olmalarıdır” dedi.

Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Hasan Çıtırık ise sorunun demokrasi kültürünün olmamasından kaynaklandığı görüşünde. Çıtırık, “Demokrasi kültürü oluşmadan, yasaklar her gün olacak, farklı şekillerde kendini gösterecek. Yasaklar, parti kapatmalarından tutun, milletvekili düşürülmesine, siyasilerin tutuklamalarına KHK’larla işten çıkarılmalara kadar, basını susturmaya kadar birçok yol ve yöntemle kendini gösterecektir” diye konuştu.

Yaşanan gelişmelere bir tepki de HDP il örgütünden geldi. Koşuyolu parkında toplanan HDP’liler adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Gergerlioğlu ile ilgili kararın geri alınmasını istedi. Dağ şöyle konuştu: “Sadece Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile kalmadılar partimizin kapatılması için dava açıldı. Ancak şunu unutuyorlar, HDP gücünü halktan alıyor, HDP halkın kendisidir. Tarihten de biliyoruz ki onlarca kez Kürtlerin partileri kapatıldı ama Kürtlerin mücadelesi hiçbir zaman başını eğmedi. “

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