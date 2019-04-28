HABER

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 22:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen ’Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı.Diyarbakır’da “Bir Dileğim Var” adlı 2.

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da düzenlenen ’Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı.
Diyarbakır’da “Bir Dileğim Var” adlı 2. Dilek Feneri Festivali bu yıl binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü tarafından düzenlenen festivalde binlerce dilek fenerleri aynı anda tarihi Ongözlü Köprü üzerinden gökyüzüne bırakıldı. Fenerlerin aynı anda gökyüzüyle buluşması renkli görüntüleri sahneledi.
Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı konuşmada, “Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü olarak yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk çalışmalarından bir yenisini daha yapıyoruz. 2. Dilek Feneri Festivali nedeniyle yine Ongözlü Köprüde toplanarak halkın bir araya gelmesi, bu coşkuya ortak olmaları ve coşkuya kulüp olarak öncülük ettiğimiz için sevinçliyiz. Geçen yıl düzenlediğimiz 1. Dilek Feneri Festivali beklentinin üzerinde olması, 2.’sini yapmamız için gereklilik haline kılması daha bir şevk ve heyecanla çalışmamıza sebep oldu. Bu anlamda 2. Dilek Feneri Festivali tüm güzel dileklerimizin gerçekleşmesi, Diyarbakır’ın daha çok cazibe merkezi haline gelmesi, bölgemizin güzelliklerle alınması ve bu tarz aktivitelerle insanların sosyalleşmesini sağlamak, toplumun birlikte hareket etme olgusunu ortaya çıkarmak istedik. Büyük bir coşku ve şenlik havasına yapılan faaliyetimiz, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Katılım gayet iyi beklentimizin üzerine çıktı, 2 bine yakın katılımla gökyüzünü dileklerimizle donatacak, karanlığı güzel bir şekilde aydınlatacağız” dedi.
Dilek Feneri Festivaline katılan Şilan Çınar çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İyi ki geldim çok mutluyum Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü ailesine bu etkinliği yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Festivale katılan Kibar Tunç ise, “Çok güzel bir ortam. Köprünün üzerine iğne atarsak yere düşmez, inşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Esenyurt'ta boşaltılan binalarda vatandaşlar evlerine girdiEsenyurt'ta boşaltılan binalarda vatandaşlar evlerine girdi
GÜNCELLEME - Amasya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandıGÜNCELLEME - Amasya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

Marmaray'da feci olay! Üzerine çıktı ve...

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.