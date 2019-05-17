Diyarbakır'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gölete giren 2 çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12), Çardaklı köyü yakınlarındaki mermer ocağında yağmur suyuyla oluşan gölete girdi.
Çocukların göletten çıkmaması üzerine durum yetkililere bildirildi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, Tarhan ve Üçdağ'ın cansız bedenlerini sudan çıkardı.
Çocukların cesetleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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