HABER

Diyarbakır'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ (12), Çardaklı köyü yakınlarındaki mermer ocağında yağmur suyuyla oluşan gölete girdi.

Çocukların göletten çıkmaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, Tarhan ve Üçdağ'ın cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Çocukların cesetleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Belediye başkanına gelen çiçekler satıldıBelediye başkanına gelen çiçekler satıldı
Dünyanın en kirli şehirleri belli olduDünyanın en kirli şehirleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Çocuk Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.