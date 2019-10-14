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Diyarbakır'da gönüllü askerlik başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı grup, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde toplanan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ve "Kahrolsun PKK." sloganları eşliğinde, Askeralma Bölge Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediklerini belirten Can, "Vatan için canımızı vermeye hazırız. Harekata katılmak için dilekçe vermeye geldik. Yakında Suriye sınırına gidip harekata katılan askerlerimizi de ziyaret edeceğiz." dedi.

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Diyarbakır gönüllü askerlik başvurusu

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