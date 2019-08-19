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Diyarbakır'da Görevden Alınmaları Protesto Edenlere Müdahale

19.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki göstermek isteyen gruplara polis sert müdahalede bulundu. HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu protestolarda müdahale sırasında yaralananlar oldu

Diyarbakır'da Görevden Alınmaları Protesto Edenlere Müdahale

HDPli Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından HDP, Diyarbakır’da belediye önünde basın açıklaması yapmaya karar verdi. HDPliler öğle saatlerine doğru belediye önünde toplanmaya başladı.

Ancak polis toplananlara izin vermedi. Kafelerde oturanlara müdahale eden polis, direnenleri zor kullanarak uzaklaştırdı. Belediyeye yakın sokaklarda tekrar toplanan protestocuları uyaran polis, bu kez tazyikli su kullandı. Ancak buna rağmen bazı göstericiler dağılmadı bu süreçte hafif yaralananlar oldu. Bu sırada HDPli milletvekilleri de protestocuların yanına geldi.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalığa sık sık tazyikli su sıkıldı. Milletvekilleri de tazyikli suya maruz kaldı. Müdahale sırasında zaman zaman göstericilerle polisler yumruklaştı.Belediye binasından uzaklaştırılan göstericiler, polise direnmeyi sürdürdü. Müdahale sürerken göstericiler tepkilerini sloganlarla dile getirdi.

Polis bu kez birkaç koldan müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı. Ancak bazı göstericiler polis araçlarının önüne uzanarak engellemeye çalıştı. Çöp kutularını yolun ortasına atan eylemciler protestoyu iki saate yakın sürdürdü. Eylemciler, HDP milletvekillerinin girişimi ile eyleme son verdi.

Bu arada Diyarbakırlılar karara tepkiliydi.VOA mikrofonlarına konuşanlar, belediye başkanlarının görevden alınmasının hak gaspı olduğunu savundu.

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