HABER

Diyarbakır'da görevli uzman çavuş trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da görevli uzman çavuş trafik kazasında öldü

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Diyarbakır'da görevli bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın (26) kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da Tolga Kılıç yönetimindeki 07 YM 592 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Mehmet Ali Can, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki Enes Kibar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Uzman Çavuş Can'ın Diyarbakır Silvan'da görev yaptığı, Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki babaevine izinli olarak geldiği öğrenildi.

PARTNERBurcuna göre tatile nereye gitmelisin?Burcuna göre tatile nereye gitmelisin?
Fotoğraflar // Kaşıkçı'nın öldürülmesi:  Konsolosluk çalışanı 5 kişi ifade veriyorFotoğraflar // Kaşıkçı'nın öldürülmesi:  Konsolosluk çalışanı 5 kişi ifade veriyor
Köpek ve 4 yavrusu, beton su borusu kırılarak kurtarıldıKöpek ve 4 yavrusu, beton su borusu kırılarak kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Uzman Çavuş

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.