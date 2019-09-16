Diyarbakır’da GSM şebeke hırsızları suçüstü yakalandı

Diyarbakır Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasından 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek zanlılar yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Yukarınasırlar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 11 Eylül 2019 Çarşamba günü icra edilen devriye esnasında 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibi tarafından olaya müdahale edilerek 12 adet 12 volt ve 150 amper akü ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Yenişehir ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alınmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesi Yukarınasırlar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 11 Eylül 2019 Çarşamba günü icra edilen devriye esnasında 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.K., C,K. ve R.D. isimli şahıslar olaya konu olan araç ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların aracının içerisinde yapılan adli aramada; aracın bagaj bölümüne istiflenmiş 12 adet 12 volt ve 150 amper akü ele geçirilmiştir” denildi.