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Diyarbakır’da GSM şebeke hırsızları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasından 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek zanlılar yakalandı.

Diyarbakır’da GSM şebeke hırsızları suçüstü yakalandı

Diyarbakır Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasından 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek zanlılar yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Yenişehir ilçesi Yukarınasırlar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 11 Eylül 2019 Çarşamba günü icra edilen devriye esnasında 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibi tarafından olaya müdahale edilerek 12 adet 12 volt ve 150 amper akü ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Yenişehir ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alınmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesi Yukarınasırlar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 11 Eylül 2019 Çarşamba günü icra edilen devriye esnasında 3 şüpheli şahsın GSM baz istasyonundan akü çaldığı ve bu aküleri araca yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.K., C,K. ve R.D. isimli şahıslar olaya konu olan araç ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların aracının içerisinde yapılan adli aramada; aracın bagaj bölümüne istiflenmiş 12 adet 12 volt ve 150 amper akü ele geçirilmiştir” denildi.

“8 faili meçhul hırsızlık olay aydınlatıldı”
Açıklamanın devamında yakalanan zanlıların ifadesi ile 8 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli şahısların alınan ifadesinde ve yapılan detaylı soruşturmada; 21 Mayıs 2018 tarihinde Eğil ilçesi Meşeler Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı, 03 Şubat 2019 tarihinde Eğil ilçesi Sarıca Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı, 05 Mart 2019 tarihinde Sur ilçesi Erimli Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı, 29 Ağustos 2019 tarihinde Sur ilçesi Erimli Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı, 11 Eylül 2019 tarihinde Sur ilçesi Bağpınar Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı, 02 Eylül 2019 tarihinde Yenişehir ilçesi Al Mahallesinde iş yerinden hırsızlık olayı, 05 Eylül 2019 tarihinde Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı ve 05 Eylül 2019 tarihinde Hani ilçesi Gürbüz Mahallesinde baz istasyonundan hırsızlık olayı olmak üzere halen soruşturması devam eden toplam 8 faili meçhul olay aydınlatılmış, şüpheli şahıslar yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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