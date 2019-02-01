Diyarbakır'da güneş enerjisinden 1 milyon 153 bin liralık gelir

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santrallerinden (GES) 2 bin 253 megavat enerji üreterek, 1 milyon 153 bin lira gelir elde etti.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, daha önce Şehirler Arası Terminal İşletmeleri ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'na kurduğu GES'lerde 2017- 2018 yılları arasında 2 bin 253 megavat enerji üretildi. Çevreye zarar vermeyen yenilenebilir GES'lerden 1 milyon 153 bin liralık gelir elde edildi. GES'lerin ürettiği fazla enerjinin de Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) satışı gerçekleştirildi.
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