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Diyarbakır’da ’gürültü’ tartışmasında silahla vuruldu

20.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da komşular arasında çıkan ’gürültü’ tartışmasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı.Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 888.

Diyarbakır’da komşular arasında çıkan ’gürültü’ tartışmasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 888. sokakta bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre üst komşusu gürültü yapan Nebi K. (45), komşusunu uyarmak için yukarıya çıktı. Bir müddet komşusunun kapısını çalan Nebi K., kapının açılması ile birlikte silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda Nebi K., vücudunun çeşitli yerinden yaralanırken, ateş eden ve ismi öğrenilemeyen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, komşusunu yaralayan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

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