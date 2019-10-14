Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkı Cin idaresindeki 46 E 1530 plakalı hafifi ticari araç, Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan anne Menice Cin (45) ve kızı Hatice Cin (10) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Hakkı Cin (43) ile, Esra (16), Eylül (7) ve Dılşa Cin (60) 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Dılşa Cin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum