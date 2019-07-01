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Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusrettin Canseven idaresindeki 55 EZ 313 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Canseven ile araçta bulunan Bayram ve Azize Canseven, Furkan ve Mesut Kaya ile kimliği henüz öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Azize Canseven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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6 yaralı Diyarbakır Kaza

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