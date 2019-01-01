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Diyarbakır'da halaylı yeni yıl kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir grup genç, yeni yılı davul eşliğinde halay çekerek karşılarken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir grup genç, yeni yılı davul eşliğinde halay çekerek karşılarken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Kentin Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi'nde kol kola giren bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti. Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte halay kuyruğunun uzadığı caddedeki gençler, 2019'un gelişini uzun süre bölgeye özgü halaylarla kutladı. Kentin bir çok bölgesindeki vatandaşlar ise araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Klakson çalarak ilerleyen Diyarbakırlılar, araçlarıyla uzun süre kenti dolaştı. Polis de güvenlik önlemi alıp, trafik akışını yönlendirdi.

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