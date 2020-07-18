Diyarbakır’da Halka Açık Akademi

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Yeni Yaşam Derneği, akademik bilgilerin tüm kesimlere ulaşabilmesi amacıyla online akademi kurdu. Aralarında barış bildirisine imza attıkları için ihraç edilen akademisyenlerin de bulunduğu hocaların verdiği dersler, internet ortamında erişime açıldı.

Yeni Yaşam Derneği bünyesinde kurulan ve yöneticilerinin çoğunluğunun kadın olduğu “Ekonomi ve Toplum Akademisi”nin temel hedefi, toplumun bilgiye erişimi kolaylaştırmak olarak açıklanıyor. Bu amaçla akademi bünyesinde 5 farklı başlıkta verilen dersler kayıt altına alınıyor. Akademide görev alan akademisyenler, ekonomi ve finans, toplum sağlığı, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler, toplumsal cinsiyet ve kadın özgürlüğü ile insan ve doğa bilimleri başlıkları altında farklı konulardan oluşan seminerler düzenliyor. Seminerler sosyal medya ve derneğin internet sitesinde paylaşıma sunuluyor.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tunç, amaçlarının akademiyi halka açmak olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tunç, Corona virüsü salgını nedeniyle seminerleri online yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Tunç “Bizim planladığımız, mahallelerde doğrudan vatandaşa ulaşarak, eğitim seminerleri düzenlemekti. Ancak COVID-19 süreci bu çalışmamızın formatını değiştirmemize sebep oldu. Biz de şu anda akademi bünyesinde oluşturduğumuz ekiple birlikte, bilgiye ulaşma konusunda vatandaşlara yönelik verdiğimiz seminerleri, video çekimlerini yapıp, dijital araçlar üzerinden insanların akıllı telefonlarından bile ulaşabilecekleri düzeyde bir hazırlık yapıyoruz. Bizim bölgemizin herhangi bir durumda veya herhangi bir noktasında akıllı telefonda internete erişimi olan yerlere kadar ulaşabilecek şekilde altyapımızı güçlendirip, o şekilde seminerleri yurttaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, bulabildiğimiz bütün kanallardan ürettiğimiz bilgiyi halka ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.