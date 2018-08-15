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Diyarbakır'da hamile kadın askeri helikopterle hastaneye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

Kulp ilçesinde yaylada doğum yapmak üzere olan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı yaylada doğum yapmak üzere olan kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınında bulunan yaylada doğum sancısı tutan kadın için 112 Acil Servise ihbar geldi.

Durumun aciliyeti nedeniyle 112 Acil Servis tarafından Jandarma Bölge Komutanlığından hastanın helikopterle hastaneye taşınması talep edildi.

Bunun üzerine havalanan askeri helikopter, hamile kadını yayladan alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri helikopter Diyarbakır doğum

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