HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da hava destekli asayiş operasyonu

Diyarbakır’da hava destekli asayiş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hava destekli gerçekleştirilen Operasyonlarda araması bulunan 17 kişi yakalandı.

Diyarbakır’da hava destekli gerçekleştirilen Operasyonlarda araması bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamada korona virüs tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 23 bin 400 lira para cezası kesildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi merkezli olmak üzere kent genelinde 41 adreste operasyon gerçekleştirildi. Operasyonel faaliyetler ve aynı gün yapılan uygulamalarda, toplamda 7 bin 688 şahıs sorgulandı. 2 bin 839 şahıs ve 872 araç kontrol edilirken farklı suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 4 adet ruhsatsız silah, 31,335 gram uyuşturucu madde, 1 adet çalıntı motosiklet ve 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 11 şahıs yakalanırken 13 araca toplam 16 bin 815 lira cezai işlem uygulandı. 112 umuma açık iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamalar sırasında ayrıca, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemleri ihlal etmeleri sebebiyle 26 şahsa toplam 23 bin 400 lira ceza kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktıBaba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu
Antalya'da kahreden olay!
Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
Korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.