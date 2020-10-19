Diyarbakır’da hava destekli asayiş operasyonu

Diyarbakır’da hava destekli gerçekleştirilen Operasyonlarda araması bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamada korona virüs tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 23 bin 400 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi merkezli olmak üzere kent genelinde 41 adreste operasyon gerçekleştirildi. Operasyonel faaliyetler ve aynı gün yapılan uygulamalarda, toplamda 7 bin 688 şahıs sorgulandı. 2 bin 839 şahıs ve 872 araç kontrol edilirken farklı suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 4 adet ruhsatsız silah, 31,335 gram uyuşturucu madde, 1 adet çalıntı motosiklet ve 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 11 şahıs yakalanırken 13 araca toplam 16 bin 815 lira cezai işlem uygulandı. 112 umuma açık iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamalar sırasında ayrıca, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemleri ihlal etmeleri sebebiyle 26 şahsa toplam 23 bin 400 lira ceza kesildi.

