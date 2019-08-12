Diyarbakır'da hava destekli trafik denetimi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da güvenlik güçlerince yer yer 42 dereceye ulaşan sıcak havada, helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "1500’e yakın emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz alandalar. Aşırı sıcaklıklarda çok zor şartlarda çok büyük başarıyla ve fedakarca görev yapan arkadaşlarımız var alanlarda. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Termometrelerin yer yer 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da, Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı. Sürücülere yolculuk sırasında emniyet kemeri kullanmaları konularında uyarılarda bulunan ekipler, sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında bulunup, broşür dağıttı.

Karadan jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile birlikte helikopterle havadan denetim yaptı. Helikopterle yapılan denetimin ardından Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan yol kontrol uygulama noktasına gelen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, sürücü ve yolcularla bayramlaştı.