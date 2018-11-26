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Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri gecikmeli yapılıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 200 metrenin altına düşmesi nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması gereken iki uçak seferi iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli gerçekleştirilecek.

Öte yandan, trafik ekipleri, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da dün sabah da yoğun sis yüzünden uçak seferlerinde aksama yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hava ulaşımı

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