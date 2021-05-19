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Diyarbakır’da Hava Üssüne İnsansız Hava Araçlı Saldırı

19.05.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü, dün gece yarısı maket uçaklarla yapılmak istenen bir saldırıya hedef oldu. Maket uçaklar imha edilirken, saldırı paniğe neden oldu

Diyarbakır’da Hava Üssüne İnsansız Hava Araçlı Saldırı

Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü, dün gece yarısı maket uçaklarla yapılmak istenen bir saldırıya hedef oldu. Maket uçaklar imha edilirken, saldırı paniğe neden oldu.

Saat 00.30 sularında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok yerinden duyuldu. Patlamayla birlikte silah sesleri yükselmeye başladı. Patlamanın 8. Ana Jet Üssü’nden geldiği anlaşılınca bölgeye polis araçları itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Patlamanın kaynağı araştırılırken ikinci bir patlama daha meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar kentte paniğe neden oldu. Üssün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kimseyi yaklaştırmadı. Patlamaların nedeni kısa süre sonra valilik tarafından açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, üsse maket uçaklarla saldırı girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada ”Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir” denildi.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada ”Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Irak ve Suriye’deki operasyonlarda kullanılan 8. Ana Ana Jet Üssü, Türkiye’nin bölgedeki en büyük hava üslerden biri konumunda. Türkiye’nin NATO üyesi olması nedeniyle, üs aynı zamanda NATO üssü olarak da kullanılıyor.

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