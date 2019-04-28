HABER

Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenledi.

Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenledi.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yakın kentlerden gelenler katıldı. Suriyeli hafızlardan Vaiz Şeyh Münir'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan etkinlikte mevlit okundu. Konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilahiler de seslendirildi.
Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Bu ülkeden enflasyonun, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammed-i sevda öyle bir gidiyor ki inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Hayatın her alanına Peygamber'i taşımaya, sevdayla muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp, dünyaya götürmeye çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliğiDiyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliğiDiyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliğiDiyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildiAşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
Prof. Dr. Atasoy: Çocukların büyük bölümü kaçırıldığı 3 saat içinde öldürülüyorProf. Dr. Atasoy: Çocukların büyük bölümü kaçırıldığı 3 saat içinde öldürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.