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Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenledi.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenledi.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yakın kentlerden gelenler katıldı. Suriyeli hafızlardan Vaiz Şeyh Münir'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan etkinlikte mevlit okundu. Konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilahiler de seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Bu ülkeden enflasyonun, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammed-i sevda öyle bir gidiyor ki inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Hayatın her alanına Peygamber'i taşımaya, sevdayla muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp, dünyaya götürmeye çalışıyoruz" dedi.

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