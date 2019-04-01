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Diyarbakır'da HDP, AK Parti'ye; AK Parti ise SP'ye belediye kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP, geçen seçim DBP'li adayların kazandığı Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesinden 14'ünü kazandı.

Diyarbakır'da HDP, AK Parti'ye; AK Parti ise SP'ye belediye kaptırdı

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP, geçen seçim DBP'li adayların kazandığı Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesinden 14'ünü kazandı. HDP, geçen seçim DBP'nin kazandığı Hani ilçesini AK Parti'ye, AK Parti ise Çüngüş ilçesini Saadet Partisi'ne (SP) kaptırdı.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır'da 4'ü merkez 17 ilçeden Çüngüş ve Çermik ilçelerini AK Parti, bu 2 belediyenin dışındaki 15 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bünyesinde seçime katılan adaylar kazandı. Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe belediyesini kazanan başkanlar, yapılan kongreyle BDP'nin isim değişikliği yapmasıyla yeni kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçti. Merkez Bağlar Belediye Başkanı DBP'li Birsen Kaya Akat partisinden ihraç edildi. Terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat eylemlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında ise İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir ile Bismil, Dicle, Hani, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir belediyelerini yöneten DBP'li başkanlar, görevden alınıp, yerlerine kayyumlar atandı. Geçen seçim Büyükşehir Belediye Başkanlığını oyların yüzde 55,1'ini alarak kazanan ve hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında ise görevden alınarak tutuklanan Gültan Kışanak'ın yerine, Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, 1 Kasım 2016'da kayyum olarak atandı. Cumali Atilla, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine girdi. Ancak Atilla, seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.
BÜYÜKŞEHİRDE DR. MIZRAKLI GALİP
HDP ise Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu seçimde, 24 Haziran 2018'de Meclis'e giren kentin milletvekili Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'yı (56) aday gösterdi. HDP'li Mızraklı, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların büyük çoğunluğunu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
HDP, AK PARTİ'YE; AK PARTİ İSE SP'YE BİRER BELEDİYE KAPTIRDI
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde DBP'li Abdurrahman Zorlu'nun kazandığı Hani Belediye Başkanlığı, bu seçimde AK Parti'li İbrahim Lale'ye geçti. Geçen seçim Çüngüş'te AK Parti'li Zübeyir Arslanca'nın kazandığı belediye başkanlığını ise Saadet Partisi'nin adayı Ali Suat Akmeşe kazandı.

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Diyarbakır'da HDP, AK Parti'ye; AK Parti ise SP'ye belediye kaptırdı

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