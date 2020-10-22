Diyarbakır’da HDP Binalarına Baskın

HDP Diyarbakır il binası ve Yenişehir ilçe binası’na öğle saatlerinde polis tarafından baskın yapıldı. Polis, yöneticileri dışarı çıkararak arama yapmaya başladı.

Öğle saatlerinde parti binalarına giden polis, içeride bulunan herkesi dışarı çıkardı. Binada arama yapmaya başlayan polis, yöneticilerin ve milletvekillerinin içeri girmesine izin vermedi. İl binasının çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken polis, aramaların Cumhuriyet Savcılığı’nın kararıyla yapıldığını parti yöneticilerine bildirdi.

Baskınla ilgili VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Yenişehir İlçe eş başkanları da gözaltına alındı. VOA Türkçe’ye bilgi veren kaynak ”Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama el koyma kararına istinaden, HDP il ve HDP Yenişehir ilçe binalarında arama faaliyetine başlandı. Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensupları olan şahısların poster ve afişleri ele geçirildi. Yenişehir’de yapılan aramada, HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alınmış, telefonlarına el konulmuştur. Her iki yerde de arama devam etmektedir” dedi.