HABER

Diyarbakır'da HDP binasında terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan ve sağlık durumundan dolayı evinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandıAdnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı
"Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak""Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'ın Çaldıran ilçesinde eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde! 'Tutkularını yaşayacakları yerler var mı?' dedi ve açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yangın açıklaması! Bir şüpheli Hatay'da yakalandı

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili flaş açıklama

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.