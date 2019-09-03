HABER

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTI Sabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)

GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTI
Sabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde oturma eylemi başlattı. Parti binası önünde oturma eylemcilerin sayısı artınca, HDP'liler il binasına girişindeki kepengi kapattı.
Oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren Çetinkaya ailesi, sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek, çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.
Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine katıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı.
Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Karadeniz yaylalarında 'bungalov' furyasıKaradeniz yaylalarında 'bungalov' furyası
30 bin öğrenciye "Eğitim Kart" veriliyor30 bin öğrenciye "Eğitim Kart" veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz

Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz!

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.