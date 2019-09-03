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Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

ANNE AYŞEGÜL BİÇER: OĞLUMU ONLARA BIRAKMAYACAĞIM HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)

ANNE AYŞEGÜL BİÇER: OĞLUMU ONLARA BIRAKMAYACAĞIM
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırıldığını söyledi. Tek oğlu Mustafa Biçer kaçırıldığından bu yana çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Biçer, "17 Kasım 2018 Cumartesi sabah evden çıktı. 2 gün sonra bizi aradı. Bizi aradığında YPG ile beraber olduğu söylendi. YPG yetkilileri, bizimle konuştu. Kesinlikle ben onlara oğlumu bırakmayacağım, mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. 10 ayı bitirdik, ne ses var ne de seda. Kendi evimizde oturamaz hale geldik, yediğimiz yemekten hiçbir şey anlamaz olduk. Ben hastayım, oğlum hastalığımı biliyordu. Kanser hastasıyım 3 yıldır mücadele ediyorum. Tek oğlumdu. Oğlumu neden benden aldılar? Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden kopartıp götürüyorlar. Ben sonuna kadar burada oturacağım, kendi mücadelemin peşini de kesinlikle bırakmayacağım. Varsa başka annelere de sesleniyorum, gelin hep beraber oturup bu mücadeleyi devam ettirelim. Ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.
Oğlunun Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki eğitim kamplarında olduğunu söyleyen Ayşegül Biçer,
"HDP'lilere de sesleniyorum ne Kürtlük davasıdır? Ben Kürt'üm, hiç kimse bana karışmamış, şu ana kadar devlet evimde hiçbir zulüm yapmamış. Neyin davasıdır, dağa çıkıp savaşıyorlar? Çoluk çocuğumuzu önümüzden koparıyorsunuz; neyin davasıdır bize söyleyin, biz de sizin peşinizden koşalım. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum" dedi.
Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (4)

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