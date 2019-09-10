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Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Mazlumder öncülüğünde bir araya gelen 50 kişilik grup, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek amacıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destek

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Mazlumder öncülüğünde bir araya gelen 50 kişilik grup, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek amacıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.
Kayseri Mazlumder üyesi çoğu kadın 50 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla meydandaki Bürüngüz Camii önünde oturma eylemi yaptı. 'Kayseri'den Diyarbakır'a selam olsun', 'anneler nöbette' yazılı dövizler taşıyan grup, yaklaşık 1 saat oturdu.
'ÇOCUKLARIN YERİ ANA KUCAĞIDIR'
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Diyarbakır'da oturma eylemi gerçekleştiren annelere destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, "Biz de bir nebze de olsa o anaların yüreklerine su serpmek için, anaların acısına ortak olduğumuzu bildirmek, anaların yanında olduğumuzu duyurmak için bir saatlik bir oturma eylemine başladık. Devletimizden beklentimiz her türlü tedbiri alarak, tüm insanlarımızı kucaklayarak kurda kuşa yem etmek için HDP'nin, PKK'nın eline gençlerimizin bırakılmasına engel olacak tedbirler alsınlar" dedi.
Dernek üyesi avukat Sena Özdemir ise, "Çocuklarımızın yeri silahlı eylemlerde kan dökerek insanları öldüren yasa dışı örgütlerin yanı değil, aileleri ve ana kucağıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destekDiyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destekDiyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destekDiyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destek

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