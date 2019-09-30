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Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 28'inci gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de bulunan üniversitelerden bir grup öğrenci ile Bingöl'den gelen Cemal Akar, Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de bulunan üniversitelerden bir grup öğrenci ile Bingöl'den gelen Cemal Akar, Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ÖĞRENCİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

HDP önündeki ailelere desteklerini iletmek için İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'deki üniversitelerden gelen bir grup öğrenci, 'PKK’ya lanet, annelerimize destek' adıyla imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyasıyla annelerin sesini duyurmayı hedeflediklerini söyleyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Uğur Bıçaklıoğlu, ailelerin çok büyük bir yaraya parmak bastıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Anneler yürüttükleri bu mücadele ile bizleri buraya çağırmış oldular. Bizler de üniversitelerimizde onların daha fazla insan tarafından duyulması için çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık iki haftadır imza masaları açtık, yemekhane ve sınıflarda duyurular yaptık ve kendilerinin de yalnız olmadığını İstanbul’dan, Sakarya’dan, Kocaeli’nden ve Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerden duyurmaya başladık."

BİNGÖL'DEN GELİP AİLELER İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ailelere Bingöl’den gelen Cemal Akçar (84) da destek verdi. Ailelerle buluşup acılarını paylaşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Cemal Akçar, evlat nöbetindeki anneler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, ailelere destek olmasını istedi.

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