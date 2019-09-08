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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİ Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı.

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.
GAZETECİ-YAZARLAR ILE OYUNCU YENİLMEZ'DEN ZİYARET
Hüsniye Kaya ile birlikte 14'e yükselen aileler, bugün de İstanbul ve Ankara'dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

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