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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi.

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)

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