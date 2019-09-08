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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

HDP'DEN 'TBMM'DE HEYET KURULSUN' ÇAĞRISI Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürerken, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca basın toplantısı düzenlendi.

HDP'DEN 'TBMM'DE HEYET KURULSUN' ÇAĞRISI

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürerken, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca basın toplantısı düzenlendi. Parti adına Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, açıklama yaptı. Farisoğlu, ailelerin başlattığı oturma eyleminin, HDP'li belediyelere atama yapılmasından sonra partilerine yönelik yapılan baskının parçası olduğunu savundu. Ailelerin il binası önünde oturmalarının kendilerini rahatsız etmediğini belirten HDP'li Farisoğlu, TBMM çatısı altında kayıp çocukların bulunması için heyet kurulması çağrısında bulundu. Farisoğlu, "Gelin, herkes elini taşın altına koysun, parlamento çatısı altında ortak bir heyet oluşturalım ve bu sorunlara köklü bir çözüm için hemen girişimlerde bulunalım. Kayıp ve çatışma alanında bulunan bütün gençlerimizi ortak bir yaşama kavuşturalım. Parti olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

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