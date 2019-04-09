Diyarbakır'da HDP'liler mazbatalarını almak için Seçim Kurulu'na başvurdu

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- RESMİ olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanı seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanlıklarına seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Dilekçelerini veren HDP'liler adına gazetecilere açıklamada bulunan Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatalarını alıp, göreve başlamak istediklerini söyledi. Kendisiyle beraber 4 merkez ilçe belediye başkanı ve bazı meclis üyeleriyle birlikte İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdiklerini belirten Mızraklı, "Seçimler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen hala seçimin sonuçlarını teyit etmekle bunu kamuoyuna açıklamakla yükümlü olan Yüksek Seçim Kurulu bu açıklamaları sürekli ertelemektedir. Nedenini, gerekçelerini kamuoyundan saklamakta. Bölgemizde ve özellikle Diyarbakır başta olmak üzere telafisi mümkün olmayan oldukça ezici sonuçlarla seçmen iradesi çıkmış olmasına rağmen sürekli mazbataların verilmesi geciktirilmektedir. Bunun üzerine bizler bugün Diyarbakır'daki büyükşehir ve 4 ilçemizin belediye eş başkanları ve seçilmiş meclis üyeleri olarak İl Seçim Kurulu'na geldik. Bu durumun açığa çıkarılması için bir an önce bize bilgi verilmesi noktasındaki tutumumuzu gösterdik ve dilekçelerimizi verdik. Bir an önce bu mazbatalar verilmeli" dedi.

