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Diyarbakır'da HDP'lilerden oturma eylemi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, HDP'li grup, Büyükşehir belediye başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasına tepki amaçlı oturma eylemi düzenledi.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP'li grup, Büyükşehir belediye başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasına tepki amaçlı oturma eylemi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarında HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç'un ve milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partili oturma eylemi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınlarında yapılan oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç, protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "19 Ağustos’ta 3 büyükşehir belediyesinin eş başkanları görevden almasıyla bu suç karşısında hukuk mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, adalet mücadelemizi en meşru şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz. Anayasadan kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız vardır. Bu meşru bir direniş hakkıdır. Anayasal suç işleyenlere karşı kullanılacak bu meşru bir direniş hakkından halk asla vazgeçmeyecektir. Her gün, her an bu işlenen suçu kabullenmediğimizi göstereceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından yapılan 10 dakikalık oturma eylemiyle HDP'liler olaysız dağıldı.

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