Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, hakkındaki 11 terör soruşturması ve 1 kovuşturma nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını protesto etmek isteyen HDP'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle açıklama yaptığı belediye binası yakınında uyarılara rağmen dağılmayan partililere basınçlı suyla müdahale edildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde ise aynı partiden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki 11 terör soruşturması ve 1 kovuşturma nedeniyle dün görevden uzaklaştırıldı. Büyükşehir Başkanlığı'na vekaleten ise Vali Hasan Basri Güzeloğlu atandı. Polisler dün sabah saat 05.40'ta Büyükşehir Belediyesi'ni çelik bariyerlerle kapatırken, önce HDP İl Başkanlığı'na ardından da belediye binasına gelen Adnan Selçuk Mızraklı'ya görevden uzaklaştırıldığı Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı tarafından tebliğ edildi. Mızraklı, kişisel eşyalarını aldıktan sonra belediyeden ayrılırken, Vali Güzeloğlu, belediyeye gelip görevine başladı. Kapı kilitlerinin çilingir tarafından değiştirildiği belediyede Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bilgisayarlardaki verileri incelemeye aldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının konulduğu belediyedeki 29 memur da görevden uzaklaştırıldı.

Terör örgütü PKK'yla ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce görevden uzaklaştırılıp, göreve gelen Mızraklı tarafından yeniden işe alınan 29 memur, 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verildi. Aynı zamanda 8 işçinin iş akitleri de askıya alındı.

HDP'LİLER BELEDİYEYE YÜRÜMEK İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte bugün öğle saatlerinde Diyarbakır'a gelip, Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis yetkililerin, Temelli ve milletvekillerine izin verdiği kalabalıktaki partililer de yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Polislerin uyarılarına rağmen dağılmayan ve pet şişeler atan gruba polis TOMA'dan basınçlı suyla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara dağılırken, Temelli basın açıklaması yaptı.

TEMELLİ'DEN TEPKİ

İçişleri Bakanlığı'nın kararına tepki gösteren Sezai Temelli, bunun hukuka aykırı olduğunu savundu. Sezai Temelli, Diyarbakır'da basın açıklaması yapmanın çok daha anlamlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün burada, tecridi görüyorsunuz, ablukayı görüyorsunuz, OHAL'i görüyorsunuz. Onlarla asla uzlaşmadık, uzlaşmayacağız. Olduğumuz her yerde direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim direnişimiz, meşru hakkımızdır. Meşru hakkımızı her yerde kullanmaya devam edeceğiz. Belediyelerimize kayyum atayarak aslında 19 Ağustos'ta bir sivil darbe gerçekleşmiştir. Bu sivil darbeye karşı halkın iradesi ayaktadır, sokaktadır, mahallededir, Diyarbakır'dadır, Türkiye'dedir."

Sezai Temelli ve partililer basın açıklamasının ardından ayrılırken, polisin belediye çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.