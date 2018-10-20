DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu seçimde daha geniş ve kapsayıcı bir ittifak geliştirmeyi son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Buldan, HDP Diyarbakır İl Binası Vedat Aydın Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda, çok sıkıntılı ve sancılı bir dönemden geçtiklerini savundu.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Buldan, bu seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için şimdiden çalışmaları başlattıklarını söyledi.

"Belediyelerimizi yine kazanacağız" ifadesini kullanan Buldan, şunları belirtti:

"Hatta bizim olmayan belediyeleri de kazanmak istediğimize yönelik bir hedefimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya ve seferberlik ruhuyla seçimlere hazırlanmaya başlayacağız."

Seçimlerde ittifak konusunu önemsediklerini aktaran Buldan, genel seçimlerde özellikle kısmi ittifaklar gerçekleştirdiklerini, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde daha geniş ve kapsayıcı bir ittifak geliştirmeyi son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm Kürt partilerinin güç birliği yaparak bu seçimlere birlikte hazırlanması, kazanması ve başarmasını elzem olarak görüyoruz. Belediyeleri kazandığımızda aynı zamanda doğayı, ağaçları, suları, ormanları ve toprağı da kazanacağız."