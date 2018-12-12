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Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 18:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik ikinci kez operasyon düzenledi. Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon devam ediyor.

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