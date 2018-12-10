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Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 26 gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK: 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, HDP'de açlık grevine düzenleyenlere yönelik operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIK: 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, HDP'de açlık grevine düzenleyenlere yönelik operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 26 şüphelinin, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
"'Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında PKK/ KCK'nın bileşeni olan DTK'nın alt bileşeni TJA (PKK Kürdistan Özgür Kadın Hareketi) aktivisti olarak kendilerini adlandıran, örgüt talimatı doğrultusunda terör örgütüne destek vermek amacıyla açlık grevi yaptığı tespit edilen 26 kişi hakkında mahkemeden alınan arama el koyma ve gözaltı kararı gereğince silahlıı terör örgütü üyeliği suçundan gözaltına alınmışlardır. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam etmektedir."

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Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 25 gözaltı (2) - YenidenDiyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 25 gözaltı (2) - Yeniden
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