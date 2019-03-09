Diyarbakır’da Hem Kutlama Hem Çağrı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen kutlamanın adresi, her yıl olduğu gibi yine İstasyon Meydanı’ydı. Yöresel kıyafetler giyen binlerce kadın, miting saatinde alanı doldurdu. Ellerinde şiddet karşıtı dövizler taşıyan kadınlar, hem halay çekti hem dans etti.

Sık sık Türkçe ve Kürtçe sloganların atıldığı mitinge katılanlar için 8 Mart ayrı ayrı anlamlar taşıyordu. VOA Türkçe’ye konuşan Nevriye Türk, ihraç edilen hemcinslerine dikkat çekerek, “Son beş yılda kadınlara hem eril zihniyet tarafından, hem sistem tarafından çektirilen bu acılar var,binlerce kadın arkadaşımız KHK ile işten atıldı. Bu nedenle bugün bizim için büyük anlam ifade ediyor” dedi.

Elif Akçay, duygularını şöyle dile getirdi: ”Bütün dünyada kadınlar erkeklere göre ötekileştirildiği, bizim bölgede bu daha çok olduğu için, 8 Mart’ın bizim için anlam ve önemi daha büyük. Eğitim seviyesi attıkça, kadınlar bilinçlendikçe, bunu kırabiliriz ve biz şu anda onu yapmaya çalışıyoruz.”

Mitingin ilk konuşmasını HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir yaptı. Hükümetin kadınları hayattan silmek istediğini savunan Taşdemir, son günlerde HDP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında süren ‘Kürdistan’ tartışmasına da değindi. Taşdemir, ”Yasalarla bir kez daha taciz ve tecavüz edenleri savunmaya çalışıyorlar. Kadınların nafakalarına el uzatıyorlar, kadınların ismini her yerde yasaklamaya çalışıyorlar. Kadınların mücadelesinden çok korkuyorlar, biz de diyoruz ki, korkmakta haklısınız. Kadınlar diktatörlerin sonunu getiriyor, dünyada bunun çok örneği var. Diktatörlük ve faşizmi yıkan kadınlar çok vardır, biz de mücadelemizle bu faşizmi yıkacağız. Birkaç gündür yine kanal kanal gezerek Kürtler ve HDP çıkıp gitsin diyor. Siz kimi kimin vatanından kovuyorsunuz? Burası bizim vatanımız. Biz Kürt’üz ve burası Kürdistan. Kovulması gereken biri varsa o da sizin, kadın düşmanı, kayyum zihniyetinizdir” diye konuştu.