HABER

Diyarbakır'da hırsızlık girişimi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde askere giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı depoya giren iki şüpheli, eşyalara zarar verip, televizyonu çalmaya çalıştı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde askere giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı depoya giren iki şüpheli, eşyalara zarar verip, televizyonu çalmaya çalıştı. Binadan çıkarken kendilerini fark eden esnaftan kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos'ta Sur ilçesinin İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde bulunan binaya giren 2 kişi, bir süre önce vatani görevini yapmak için Tokat'a giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı 2'nci katta, depo olarak kullanılan daireye girdi. Kapıyı kırıp içeri giren şüpheliler, eşyalara zarar verip, televizyonu aldı. Şüphelileri ellerinde televizyonla gören esnaf, peşlerinden koşmaya başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, televizyonu yere atarak kayıplara karıştı. Televizyonun kutusunu açan komşular kırık olduğunu görünce eşyaların sahibi olan İbrahim Burak'ın ağabeyi Ramazan Burak'a haber verdi. Sabah olay yerine gelen Ramazan Burak, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ellerinde televizyonla dışarı çıkan iki şüphelinin bir süre yürüdükten sonra komşular tarafından fark edildikleri ve esnafın ellerinde televizyonla döndükleri görülüyor.

'KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRMİŞLER'

Askere giden kardeşinin eşyalarını binada bulunan depoya bıraktığını ifade eden Ramazan Burak, "Aradan 3 gün geçti depoya hırsızlar girdi. Televizyonunu, eşyasını kırdılar. Gece saat 03.00 sıralarında kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Baya bir zarar vermişler. Televizyonu çalıyorlar. Komşularımız onların peşinen gidince televizyonu yere vurup kırıyorlar. Komşularımız kırık televizyonu geri getiriyorlar. Sabah gelince polisleri aradım. Geldiler baktılar her taraf dağınık. Eşyasını kırmışlar dağıtmışlar. Yazık, günah. İki kişi kamerada görünüyor. Tespitlidirler. Eşyaları çizmişler, kırmışlar, basmışlar zarar vermişler" dedi.

Polis, depoda ve kapı üzerinde parmak izi çalışması yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardıGölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı
Ağabeyini bıçaklayan sanık: ŞakalaşıyordukAğabeyini bıçaklayan sanık: Şakalaşıyorduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.