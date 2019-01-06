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Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da iki aile arasında 2 ay önce bir kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da iki aile arasında 2 ay önce bir kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu.
Diyarbakır'da merkezde 2 ay önce Özçelik ve Aksu aileleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Özçelik ailesinden bir kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet başladı. Bölgede husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) barış komisyonu üyeleri, Özçelik ve Aksu aileleriyle görüşerek, husumetin son bulmasını istedi.
Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. İki aile için bugün, Yenişehir ilçesinde bulunan Metina-Der binasında barış töreni düzenlendi. Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Kurucu Başkan Esat Güngürür, basın sözcüsü Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz ile iki aile üyelerinin de katıldığı törende, Kuran-ı Kerim okundu.
'BÖLGENİN CİDDİ BİR ŞEKİLDE BARIŞA İHTİYACI VAR'
Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, 19'u husumetli ve 3'ü de kan davalı olan aileleri barıştıkların dile getirerek, böylesi olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Pirinççioğlu, "Barış bütün insanlar geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünki husumetin de barışla sonlanmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Ortalama 2 aya yakın bir süredir derneğimizin barış komisyonunun girişimleriyle barışla noktalandı. Dün de Mardin'in Derik ilçesinde amca çocukları arasındaki husumet de aşiretimizin değerli büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Son bir yılda 19 davayı barışla sonuçlandırdık. Bölgenin ciddi bir şekilde barışa ihtiyacı var. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde herkes rahattır. Bölgemize barışın hakim olmasını diliyoruz" diye konuştu.

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Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştıDiyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştıDiyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

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