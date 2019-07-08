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Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 02:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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